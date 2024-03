Neues Musical von Frank Nimsgern Nach Wagner jetzt auch Mozart: Frank Nimsgern wagt sich an die „Zauberflöte“

St. Ingbert/München/Füssen · Für Frank Nimsgern steht in diesem Jahr nicht nur ein ganz besonderes Bühnenjubiläum an, am 12. April feiert in München auch sein neues Musical „Zauberflöte“ Uraufführung. Kann sich der Saarländer mit Mozart messen?

19.03.2024 , 11:30 Uhr

Bei den Proben für Frank Nimsgerns „Zauberflöte“ im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Im Hintergrund stehen Christian Schöne (Sarastro) und Chris Murray (Monostatos). In der Bildmitte Frank Nismgern. Foto: Frank Nimsgern

Von Oliver Schwambach Mitglied der Chefredaktion/Reporterchef