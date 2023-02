Saarbrücken : Projekt „Talentfabrik Saar“ sucht Nachwuchskünstler

Saarbrücken Das zehnmonatige Projekt „Talentfabrik Saar“ sucht Nachwuchsmusikerinnen und -musiker.

Sich „heimatnah professionalisieren“ – dabei will das zehnmonatige Projekt „Talentfabrik Saar“ helfen, neu aufgelegt von der Kulturgut Ost GmbH am Saarbrücker Osthafen. Nachwuchsmusikerinnen und –musiker können sich für ein kostenloses Intensiv-Coaching bewerben und ihre fertig produzierte Musik dann am Saarbrücker Osthafen präsentieren. Voraussetzung ist laut Kulturgut Ost, dass die Bewerberinnen und Bewerber zwischen 18 und 35 Jahre alt sind und ihren Lebensmittelpunkt im Saarland haben. Den vier ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern werden „Einzel-Coachings, Gruppen-Workshops, Netzwerkarbeit und die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten angeboten, von der Ideenfindung bis zur fertig produzierten Musik“, teilt die GmbH mit.