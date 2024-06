Grandioser Abschluss der Musikfestspiele Saar Zum Ende noch eine neue Welt erschaffen

Einmal durchzählen bitte: Fast 200 Mitwirkende – drei Chöre, das Hfm-Orchester und zehn Solisten – hatte das Abschlusskonzert der Musikfestspiele Saar am Freitagabend in der Kirche St.Crispinus und Crispinianus in Saarlouis-Lisdorf. In der Mitte Dirigent Georg Grün.

Foto: Christine Funk