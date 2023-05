Filmwerkstatt im Kino Achteinhalb „Resarevoir Audiovisuäl“ will Filmstandort SaarLorLux neu beleben

Das Saarländische Filmbüro hat für seine jüngste Filmwerkstatt am Samstag „Resarevoir Audiovisuäl“ eingeladen, eine Gruppe junger Film- und Medienmacherinnen und -macher, die laut Filmbüro „dem Filmstandort SaarLorLux neuen Wind in die Segel pusten“ wollen. Die Filmgenossenschaft will die „brachliegenden Potenziale des Medienstandorts Saar neu beleben“.