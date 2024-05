„Filmwerkstatt im Gespräch“ Ein Hippie-Leben – zu schön um wahr zu sein

Zu schön, um wahr zu sein? Dass es sich tatsächlich so verhält, konnte man zu Beginn des wegen überraschender Enthüllungen heiter diskutierten Abends noch nicht ahnen. Der Wahl-Saarbrücker Autor und Regisseur Kolin Schult stellte im Rahmen der Reihe „Filmwerkstatt im Gespräch“ im Kino achteinhalb seinen narrativen Dokumentarfilm „The Big Pink“ vor – benannt nach dem rosafarbenen Haus im Staat New York, in dem Bob Dylans Hauskapelle „The Band“ ihr erstes eigenständiges Album „Music from Big Pink“ aufnahm.