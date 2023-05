Filmwerkstatt im Kino Achteinhalb Resarevor Audiovisuäl: „Wir verdienen unser Geld mit anderen Jobs, um dann Filme machen zu können“

Nach dem Dreh der HBK-Filme wollte das Team seine Strukturen festigen, mietete Räume an, „und dann kam Corona“, sagt Phil Cristen im Publikumsgespräch, moderiert von Filmemacher Camilo Berstecher („Die Kundin“). An das Drehen von Filmen sei in der Pandemie nicht zu denken gewesen. Aber warum nicht Konzerte, coronabedingt ohne Publikum, an verschiedenen Orten filmen und live streamen, um so auch die abgewürgte Musik- und Veranstaltungsszene zu unterstützen? Die Idee zu Quasi.Live war geboren – und rasch umgesetzt. Am 21. März 2020 lief das erste Konzert mit Professor Aldente aus dem Probenraum, 16 weitere folgten im Wochenabstand. 40 000 Menschen schauten live bei youtube zu, und die Gruppe hält ihre Behauptung, das erste Konzertstreaming in der Pandemie geboten zu haben, „für bisher nicht widerlegt“.