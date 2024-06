Montag bis Freitag im Kino Achteinhalb Was bieten die Filmtage der Arbeitskammer in Saarbrücken?

Die weiteren Filme der Reihe: Léo Khasins „Kaddisch für einen Freund“ läuft am Mittwoch, eine Tragikomödie über unterschiedliche Kulturen und Religionen; „Weil ich schön bin“ von Frieder Schlaich am Donnerstag erzählt von der jungen Charo aus Kolumbien, die in Berlin lebt – ohne Papiere; die AK-Filmtage enden am Freitag mit zwei mittellangen Produktionen, die sich mit jüdischem Leben in Deutschland beschäftigen: der komödiantische „Massel Tov Cocktail“ von Arkadij Khaet und Mickey Paatztsch, bei Ophüls gleich zweimal prämiert, und „Kippa“ von Lukas Nathrath – ein Film über den 14-jährigen Oskar, der an seiner Schule drangsaliert wird – weil er Jude ist.