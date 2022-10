Dokus, Konzert und eine Diskussion : Saarbrücker Filmhaus feiert den Pop der 1980er

Saarbrücken Satte Nostalgie im Saarbrücker Filmhaus: Dort gibt es am Wochenende geballte Popkultur vor allem der 1980er Jahre.

Im Saarbrücker Filmhaus kann man sich am Wochenende in der Musik und der Popkultur der 1980er Jahre versenken. Am Freitag präsentiert der SR um 19.30 Uhr die Doku „Conny Plank: The Potential of Noise“ über den legendären Produzenten (1940-1987), dem der Sender gerade auch eine Ausstellung auf dem Halberg widmet. Nach dem Film gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema „Krautrock, Electro, Wave und Pop – unvergängliche Ton-Spuren des Produzenten Conny Plank“. Mit dabei sind Stephan Plank, Sohn des Produzenten, Manager von Nina Hagen und Regisseur von „Potential of Noise“; Udo Dahmen, Ex-Schlagzeuger von Kraan, Lake, Gianna Nannini, zurzeit Künstlerischer Leiter der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim; Jan Werner, Kopf der Band Yagow, Gitarrist von Datashock und laut SR „Krautrock-Spezialist“. Nach der Diskussion gibt die Band Yagow ein Konzert. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, das Filmhaus empfiehlt eine Platzreservierung.