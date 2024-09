„Mein Name ist Nobody“ mit Terence Hill Filmhaus Saarbrücken erinnert an Synchron-Legende Rainer Brandt

Vor einem Monat ist Schauspieler Rainer Brandt im Alter von 88 Jahren gestorben – als Synchrontexter und -sprecher war eine Legende der „Schnoddersynchro“. Er half vielen im Original nur durchschnittlich unterhaltsamen Filmen und TV-Serien durch seine Sprüche auf die Sprünge – nicht zuletzt der Serie „Die Zwei“, in der er Tony Curtis seine prägnante Stimme lieh und ihn Sätze sagen ließ wie: „Sleep well in your Bettgestell“, „Hände hoch – ich bin Achselfetischist!“ oder auch „Na, Meisterchen, schon fit im Schritt?“ Unter anderem sprach er auch John Lennon (in „Hi-Hi-Hilfe!“), Elvis Presley in seinen Kinofilmen und Jean-Paul Bemondo.