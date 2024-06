„Die roten Schuhe“ und Scorsese-Doku Filmhaus Saarbrücken widmet sich dem legendären Regie-Duo Powell & Pressburger

Wie die beiden wohl geträumt haben? Wahrscheinlich in Technicolor; in strahlenden Farben, die dabei eine ganz eigene Nostalgie und entrückte Atmosphäre mitbringen, wie aus einer anderen Welt. Die Filme dieses Duos waren so einzigartig wie ihre wohl symbiotische Zusammenarbeit. 24 gemeinsame Spielfilme haben Michael Powell (1905-1990) und Emeric Pressburger (1902-1988) zwischen 1939 und 1972 ins Kino gebracht – darunter viele Klassiker. In „Irrtum im Jenseits“ (1946) schwebt ein Bomberpilot zwischen Leben und Tod, wobei der Himmel, in dem über das Schicksal des Piloten ein Prozess beginnt, schwarzweiß ist – farbig ist das Diesseits in diesem hinreißenden, bittersüßen Film, den man kaum trockenen Auges übersteht. 1947 spielte Deborah Kerr eine Nonne in dem erotisch aufgeladenen, bildgewaltigen Drama „Die schwarze Narzisse“.