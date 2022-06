Kino-Jubiläum : So hat das Saarbrücker Filmhaus seinen 30. gefeiert

„Me and the Forest“ spielten zum Filmhaus-Jubiläum. Foto: Tobias Keßler

Saarbrücken Seit 30 Jahren gibt es das Saarbrücker Filmhaus – das Jubiläum hat das Kino am Samstag gefeiert. Im Juli gibt es nach langer Pause wieder Open-Air-Vorstellungen.

Gut, dass das Saarbrücker Filmhaus rechtzeitig wieder trocken wurde. So konnte es, nach einem Wasserschaden einige Wochen geschlossen, am Samstag seinen 30. Geburtstag feiern. Passend zum „Mittsommerfest im Quartier Mainzer Straße“: Bei dem hatten sich einige Hinterhöfe schön herausgeputzt und boten Kultur, eben auch der des Filmhauses mit der Hausnummer 8.

Musik im Innenhof gab es vom saarländischen Trio „Me and the Forest“: wundersamen, versponnenen Folkpop mit viel Atmosphäre und herzerwärmenden Melodien – ein Vergnügen. Ein paar Meter weiter zeigten 13 Studentinnen und Studenten der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) ihre Ideen, wie man für das Filmhaus werben, es noch mehr ins kollektive Kino-Bewusstsein der Stadt bringen kann – gerade auch bei jungen Kinogängern. Unter dem Titel „Filmhaus? Filmhaus!“ hatte sich im Wintersemester 2021/22 ein HBK-Kurs, betreut von Ivica Maksimovic, auf Anregung des Kinos mit dem Filmhaus beschäftigt. Ergebnisse waren neue Titelzug-Entwürfe, Plakate, Broschüren, Ideen für Werbekampagnen (etwa an der Saarbahn) und zwei charmante, animierte Kinotrailer für das Filmhaus – die konnte man sich Erdgeschoss des Filmhauses ansehen, dem ehemaligen „Schauplatz“-Kinoraum.