Kino-Öffnung mit „Der Rausch“ und „Nomadland“ : Saarbrücker Filmhaus öffnet am 3. Juni wieder

„Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen ist der erste Film im wieder eröffneten Filmhaus in Saarbrücken. Foto: Weltkino/Henrik Ohsten

Saarbrücken Die kommerziellen Kinos wollen am 1. Juli wieder ihren Betrieb aufnehmen. Das städtische Filmhaus in Saarbrücken aber öffnet schon am 3. Juni wieder - mit zwei oscarprämierten Filmen vor ihrem regulären Starttermin.

Das Saarbrücker Filmhaus öffnet wieder – am Donnerstag, 3. Juni, mit zwei jüngst oscarprämierten Filmen: Erst läuft die Satire „Der Rausch“ von Thomas Vinterberg mit Mads Mikkelsen als frustriertem Lehrer, der seiner Midlife-Krise mit Alkohol und einem „Promille-Experiment“ zu entkommen sucht. Danach ist der dreifache Oscargewinner „Nomadland“ von Chloé Zhao zu sehen, mit Frances McDormand als Witwe auf Reise in einem wirtschaftlich angeschlagenen Amerika. Das städtische Filmhaus zeigt beide Produktionen vor ihrem regulären Start in den kommerziellen Kinos, die ihren Betrieb am 1. Juli wieder aufnehmen wollen.

Auch das montägliche Seniorenkino läuft wieder an: Am 14. Juni ist „Eine größere Welt“ mit Cécile de France zu sehen, am 28. Juni die englische Komödie „Love Sarah“.

Man kann sich im Kino testen lassen

Im Filmhaus, das seit November 2020 geschlossen war, herrscht Maskenpflicht, es gibt Sicherheitsabstände zwischen den Plätzen, so dass das Kino mit verfügbaren 40 Plätzen nur rund ein Drittel seiner Kapazität anbieten kann; Eintritt ist nur möglich bei Vorlage eines negativen Corona-Tests oder mit Bescheinigung der Impfung oder einer Genesung. Im Saal unter dem Kino des Filmhauses, dem ehemaligen „Schauplatz“, kann man sich kostenlos vor dem Kinobesuch testen lassen.

Frances McDormand als Fern im dreifachen Oscargewinner „Nomadland“. Foto: dpa/Joshua James Richards