Cinestar seit Samstagabend wieder geöffnet : Nach Wasserschaden: Ophüls-Festival wird im Cinestar eröffnet – „wir sind überglücklich“

So soll es am 23. Januar im Saal 11 des Cinestar aussehen, wenn dort das 44. Filmfestival Max Ophüls Preis eröffnet wird. Unser Foto zeigt die Eröffnung 2017. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Gute Nachricht für den Saarbrücker Cinestar und das Filmfestival Max Ophüls Preis: Das Festival wird im Cinestar eröffnet, das Kino ist seit Samstagabend wieder geöffnet.

„Wir sind überglücklich“

Cinestar ohne Strom

Eröffnung im größten Saal

Die Eröffnung des Festivals mit dem Film „Aus meiner Haut“ findet im größten Saal des Kinos, Saal 11, und in zwei weiteren Sälen statt; die Produktionen des Festivals (23.-29. Januar) laufen dann während der Ophüls-Woche in den Sälen eins bis acht.

Die Kinos des Festivals

Der Cinestar mit elf Sälen ist der Hauptspielort des Festivals; die Ophüls-Filme laufen in Saarbrücken außerdem in der Camera Zwo, im Filmhaus und im Kino Achteinhalb; außerdem sind in diesem Jahr in der Reihe „Mop uff de Schnerr“ die Kinowerkstatt St. Ingbert dabei, die Thalia Lichtspiele in Bous und das Capitol Movieworld in Saarlouis.