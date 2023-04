Lichtspiele Wadern Zwei Kinofans schenken sich Filmfestival zum Geburtstag

Am Freitag um 20 Uhr läuft der Vampirfilm „The lost boys“; am Samstag laufen Fritz Langs Stummfilmklassiker „Metropolis“ (14 Uhr), der Actionfilm „Paco – Kampfmaschine des Todes“ (17.30 Uhr) und der Gruselfilm „The Devil’s Carnival“ (21 Uhr). Am Sonntag sind das japanische Trickfilm-Meisterwerk „Die letzten Glühwürmchen“ (13 Uhr), der Komödienklassiker „Der Hofnarr“ mit Danny Kaye (15.30 Uhr) und als Abschluss um 17 Uhr der SF-Film „Blade Runner“ mit Harrison Ford zu sehen.