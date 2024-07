Neu im Kino Film „Tatami“: Iran und Israel auf der Judomatte der Weltpolitik

Leila Hosseini, erfolgreichste Judoka Irans, ist in Begleitung ihrer Trainerin Maryam auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in Tiflis. Die Kopfhörer sitzen eng auf dem Hidschab und beschallen sie mit vorwärtstreibenden Rap-Rhythmen. „Tatami“ ist kein Film, der sich Zeit nehmen würde, um in die Gänge zu kommen – das Grundtempo ist von Beginn an hoch: ganz so, als würde jemand am Spielrand stehen und das Geschehen permanent anfeuern. Nach dem zügigen Gang durch die Katakomben des georgischen Sportpalasts geht es von der Körperwaage auf das Spinning Bike – Leila hat genau 20 Minuten, um die überschüssigen 300 Gramm abzustrampeln. Kaum geschafft, steht sie schon auf der Matte, um sich ein paar Wurfbewegungen später in der 2. Runde wiederzufinden. „Die Körpersprache spricht Bände“, meint der britische Kommentator, der den Wettkampf von nun an als aufgeregte, tempoanheizende Off-Stimme begleitet.