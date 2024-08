In der Camera Zwo Kinokomödie „Sonnenplätze“: Die Liebe, das Leben und die kleinen Brötchen

Gut läuft es nicht bei Sam, die eigentlich Samuela heißt: Der Freund zieht aus, da hilft es auch nicht, dass sie sich kurzfristig in seinem Auto versteckt. Ihr erster Roman kommt nicht recht voran – und ob am fertigen Buch, an dem sie seit sieben Jahren werkelt, irgendein Verlag Interesse zeigen wird, steht in den buchstäblichen Sternen. Ebenso, wie sie ihre WG-Schulden von sechs Monatsmieten zurückzahlen kann. Da flieht sie lieber in die alte Heimat: ins Haus der etwas herrischen Mutter, die dort mit ihrem neuen Freund lebt und mit Samuelas Bruder. Der wird klassisch bildungsbürgerlich (die Mutter ist Verlegerin, der Vater Schriftsteller) zum Üben am Flügel verdonnert, behilft sich aber, indem er zur Beruhigung der Mutter Klaviermusik vom PC laufen lässt und parallel dazu Ballerspiele zockt.