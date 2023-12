Saarbrücker Künstler Kinofilm über Claude Jaté hat Premiere

Premiere ist am Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr im Bambi Kino Düsseldorf. Dort wird auch das Buch zum Film vorgestellt. Zusammen mit dem Autor Thomas Bläsius hat Benjamin Kelm sein Drehbuch in einen Roman umgewandelt. „Viele Dinge im Leben des Künstlers waren so explizit, so erschütternd, dass im Rahmen eines Films nicht alles gezeigt werden konnte“, sagt Redzimski. „Aus diesem Grund gehen wir inhaltlich in dem Buch noch mehr in die Tiefe." Im Januar soll der Film, verbunden mit Lesungen aus dem Buch, „in ausgewählte saarländische Kinos kommen“, kündigt Redzimski an.