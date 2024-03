In Saarbrücken und St. Ingbert Kinofilm „Gondola“: Die Sehnsucht in der Seilbahn

Saarbrücken/St. Ingbert · Seit seinem in Saarbrücken gefeierten Kino-Debüt „Tuvalu“ bastelt Regisseur Veit Helmer an seinen eigenwilligen, poetisch entrückten Filmwelten. Jetzt startet sein jüngster Streich „Gondola“ gleich in zwei saarländischen Kinos.

07.03.2024 , 08:00 Uhr

Iva (Mathilde Irrmann, links) und Nino (Nino Soselia) in ihrer umgebauten Gondel. Foto: Jip Film

Von Tobias Kessler Reporter Kultur