Neu in der Camera Zwo Kinofilm „Gloria!“: So schön klingt die Emanzipation

INFO

In einigen Kinos der Region startet die Komödie „Alles Fifty Fifty“ mit Moritz Bleibtreu und Laura Tonke – Kritik am Donnerstag in unserer Beilage treff.region, ebenso zur Polit-Doku „Die Unbeugsamen 2“ in der Camera Zwo (Sb). Dort läuft außerdem ab Donnerstag „Cuckoo“ (Kritik folgt).

Im Saarbrücker Filmhaus läuft ab Donnerstag der ungewöhnliche Animationsfilm „Schirkoa: In Lies We Trust“, zudem geht die Stanley-Kubrick-Retrospektive mit „Uhrwerk Orange“ weiter. Im Open Air im Innenhof läuft am Freitag Steven Spielbergs „Die Fabelmans“, am Samstag „The Rocky Horror Picture Show“.

Bei den Lichtspielen Wadern läuft Samstag und Sonntag „Ein kleines Stück vom Kuchen“, im Kino Losheim Freitag und Sonntag „Zwei zu eins“ mit Sandra Hüller.