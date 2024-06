Neu im Kino Film „Fossil“ in Saarbrücken: Der Querkopf und das Ende der Kohle

Ein Schleier wie von Staub liegt über allen Bildern. Jahrzehnte des Tagebaus mit seinen riesigen Fördergruben hinterlassen unaustilgbare Spuren; sie machen auch nicht vor der Ästhetik dieses Spielfilms Halt. „Fossil“ hat eine Tendenz zum Vergilbten, mit der die Bilder von Kamerafrau Sabine Panossian aufwarten, insbesondere in den Szenen in einer augenscheinlich im Ruhrgebiet liegenden Grube. Deren Betrieb wird wegen des für 2030 beschlossenen Kohleausstiegs schon bald Geschichte sein; ihr Anblick aber wird die Region weit darüber hinaus prägen. Deshalb gibt es Pläne für eine alternative Nutzung als Stausee, was einem altgedienten Tagebau-Arbeiter wie Michael (Markus Hering) zwangsläufig wie Hohn erscheint. Wenn seine Frau Miri mit einer Virtual-Reality-Brille die Simulation einer „blühenden See-Landschaft“ inklusive säuselnder Musik und Wasser-Geräuschen fasziniert in sich aufnimmt, lehnt Michael das unverhohlen ab: „Da kann ich ja nur hoffen, dass ich das nicht mehr erleben muss.“