Kino Achteinhalb Doku über Kunstberater Helge Achenbach: „Ich starb den bürgerlichen Tod“

Von dort aus bewegt sich „Der Illusionist“ in die Vergangenheit. Zeigt Achenbach beim Dahinbrausen im Cabrio mit wehendem Silberhaar, in edlem Wohn-Ambiente und in einem seiner Lokale in Düsseldorf, in dem unter anderem auch Tom Cruise mal einkehrte, weil er gehört hatte, dass es hier in Düsseldorf das beste Wiener Schnitzel weit und breit gäbe. Kai Dieckmann, Ex-Chefredakteur der „Bild“ und ein alter Weggefährte, der Achenbach, anders als viele andere, die Treue hält, beschreibt die guten Zeiten so: Mit den Lokalen habe Achenbach „sich die eigene Bühne gebaut“, das sei „wie eine soziale Plastik von Beuys“ gewesen. Ein anderer alter Freund, der österreichische Aktionskünstler Heinz Baumüller, sieht es etwas nüchterner: Achenbach würde mit allem Handel treiben wollen, was entfernt mit Kunst zu tun habe, „auch mit Kunst-Dünger“.