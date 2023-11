DVD und digital, mit Dustin Hoffman Film „As they made us“: Schwierige Familienbande

Wie schön, Dustin Hoffman, 86, mal wiederzusehen – die letzten großen Rollen sind ja schon eine Weile her. Im Film „As they made us – Ein Leben lang“ spielt Hoffman zwar nicht die Hauptrolle. Aber er und Candice Bergen spielen Eltern – und somit sind ihre Figuren auch präsent in jenen Szenen, in denen sie gar nicht auftreten. Denn in diesem sehenswerten Film über eine Familie bestimmen Vater und Mutter nahezu alles. Durch das, was sie ihren Kindern einst als unterdurchschnittliche Eltern zugemutet haben. Und durch die aktuelle Lage: Der Vater geht dem Ende seines Lebens entgegen, ohne dass er und seine Frau das wahr haben wollen.