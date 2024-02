Jazz-Festival-Programm 2024 vorgestellt Jazz-Festival Saarland: „Man wird wahnsinnig, wenn man diese Band hört“

Am Ende der Pressekonferenz sagt es Oliver Strauch ganz deutlich: „Wir brauchen mehr Publikum.“ Im Juni beginnt die zweite Ausgabe von „fill in – International Jazz Festival Saar“. Strauch, Schlagzeug-Professor an der Hochschule für Musik Saar (HfM), hat es im vergangenen Jahr als künstlerischer Leiter auf den Weg gebracht, konzipiert, Sponsorengelder aufgetrieben. Um die 4000 Menschen kamen insgesamt zu den drei Konzertabenden im Deutsch-Französischen Garten (DFG) in Saarbrücken, mit Jazz-Stars wie John Scofield und Kenny Garrett, und zu einem Konzertabend auf dem St. Johanner Markt; für die kommende Ausgabe wünscht sich Strauch mindestens die doppelte Zuschauerzahl. „2024 entscheidet sich, ob wir 2025 weitermachen. Das ist die Situation.“