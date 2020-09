Kinowerkstatt St. Ingbert : Kinowerkstatt mit Bond und Maskenpflicht

St. In der Kinowerkstatt St. Ingbert gilt nun Maskenpflicht auch während der Vorstellung: „Wenn alle im Kino Masken tragen, ist die Ansteckungsgefahr nahe null Prozent“, teilt das Kino mit.

Am Freitag (18 Uhr) und Samstag (20 Uhr) läuft der Bond-Film „Feuerball“ mit Sean Connery, am Sonntag um 18 Uhr „Am Rande des Abgrunds“, ebenfalls mit Connery. „Schlingensief – in das Schweigen hineinschreien“ ist am Sonntag um 20 Uhr und am Montag um 18 Uhr zu sehen.