Bereits drei Primeurs-Stücke online : Digitales Bühnenerleben für die Lockdown-Unterhaltung

Saarbrücken Das Festival Primeurs findet diesmal online mit gefilmten Bühnenlesungen statt. Bereits zu sehen sind: „Versagen/Défaillances“, „France Fantôme/Phantomschmerz“ und das besonders entlarvende „Das Manifest einer jungen Frau“. An diesem Freitag folgt ein weiteres Video.

„Das Manifest einer jungen Frau“ von Olivier Choinière ist die Art von Unterhaltung, die auf einen Lockdown vor Jahresende passt. Sieben Männer und Frauen steigen in ein Wortkarussell, in dem sie sich um den eigenen Bauchnabel drehen – und immer extremistischer werden. Die szenische Lesung des Stücks lässt sich auf der Internetseite des Festival Primeurs als Videomitschnitt verfolgen, die 14. Ausgabe des Festivals findet noch bis zur Preisverleihung am 8. Januar digital statt.