Bühnenkunst, die nachwirkt : Ein vergnüglicher Kurzurlaub

Das Duo Arnaud Saury und Mathieu Despoisse zeigte über die ganze Dauer seines Stücks „Dad is dead“ großartige Artistik zu zweit auf dem Kunstrad und führte dabei einen Weltverbesserer-Dauer-Dialog. Foto: Pierre_Plachenault

Saargemünd In Saargemünd begeisterten die Perspectives am Wochenende mit verblüffenden interdisziplinären Darbietungen.

Von Silvia Buss

Es hat sich gelohnt, den Perspectives am Wochenende zu einem Ausflug nach Saargemünd zu folgen. In der französischen Nachbarschaft fand das Festival am Samstag und noch einmal am Sonntag ganz zu sich selbst. Denn sein Markenkern war immer schon, verblüffende interdisziplinäre Darbietungen zu bescheren, die in keine Spartenschublade passen, und die im Saarland sonst wohl nie zu sehen wären. So wie die Compagnie Stéréoptik, die schon zum dritten Mal beim Festival mit von der Partie war. Diesmal kam sie mit „Congés payés“, dem „bezahlten Urlaub“, der 1936 endlich auch in Frankreich eingeführt wurde.

In jene Zeit der ersten massenhaft genossenen Urlaubsfreuden, als man noch euphorisch in Autokolonnen Richtung Süden rollte, sich im Meer, am Strand und auf albernen Luftballon-Partys tummelte, versetzte das Stéréoptik-Duo auf der Bühne des Casino de la Faiencerie das Publikum. Was diese einfachen Freuden für den Zuschauer zu einem Hochgenuss macht, ist zum einen die Kombination aus historischen Stummfilmaufnahmen, darunter Amateur-Urlaubsfilme mit viel Komik, Zeichnungen und Figurentheater, die auf der Großleinwand der Bühne miteinander verschmelzen. Vor allem aber entsteht der Zauber durch das Making-of, indem man den beiden zusehen kann, wie sie gezeichnete Landschaften abrollen, Stabfiguren und Spielzeug-Autos darüber schwenken, mit dem Pinsel malen, das Ganze mit Kameras und virtuosen Einstellungswechseln live abfilmen und zum endgültigen projizierten Film zusammenführen. Und so, als ob es nichts wär’, schleicht einer sich dazwischen sogar noch vom K-Board zum Drum-Set, um auch die Filmmusik teils live zu erzeugen.

Bei diesem sprachlosen Vorführung ging das, wie es in Frankreich anders als bei uns erlaubt ist, mit Maske dicht an dicht sitzende Publikum hörbar begeistert mit. Wie alles, was sehr vergnüglich ist, fand man diesen 50-minütigen „Urlaub“ viel zu kurz.