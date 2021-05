„Lob des Vergessens – Teil 2“ von Oliver Zahn : Spuren eines kollektiven Vergessens im digitalen Raum

„Lob des Vergessens – Teil 2“: Über die Plattgform Zoom blendete Oliver Zahn seine Gedanken ein. Foto: Oliver Zahn

Saarbrücken Mit „Lob des Vergessens 2“ präsentierte Autor Oliver Zahn zum Abschluss des Festvials Perspectives ein digitales Perfomance-Essay über Flucht und Diskriminierung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Buss

Was war da eigentlich gewesen?, fragt man sich nach Oliver Zahns fast einstündigem live auf der Zoom-Plattform ausgeführten „Performance-Essay“ und noch einmal so langem „Zuschauer-fragen-der-Autor-antwortet“-Chat, den das in Corona-Zeiten wunderbar findige Festival Perspectives am Freitag (und Samstag) bot. Sollte sie da etwa schon eingetreten sein, die „Überschreibung“, eine jener Techniken des (kollektiven) Vergessenmachens, die Autor Zahn in seinem „Lob des Vergessens – Teil zwei“ systematisiert? Denn jene sich live mit Text füllenden Fenster des Zuschauer-Chats auf dem Monitor gleichen nun mal jenen, in denen uns Autor Zahn zuvor sein Essay präsentierte, aufs Pixel. Und: Hätte er uns sein Essay auf Papier ausgedruckt vorgelegt, wären wir damit nicht ziemlich schnell durch gewesen? So aber blieb man ganze 50 Minuten lang bei der Stange, wollte den Blick vom Computerbildschirm kaum abwenden. Wie kann das sein? Worum es ging?

Schnell im Kopf gekramt, in die – altmodisch handschriftlichen – Notizen geguckt. Ein deutschsprachiges Lied von 1946, in dem ein Sänger mit osteuropäischen Akzent den „Verlust der Heimat“ und die Diskriminierung als Flüchtling beklagt und das Zahn per Zufall in einem ethnologischen Volkslied-Tonarchiv fand, war Auslöser für seinen „Versuch“. Sich wundernd, warum er, selbst Enkel von deutschen Heimatvertriebenen, dieses in dem Vertriebene-Milieu einst sehr beliebte Lied nicht kennt, brachte ihn darauf, zu ergründen, wie kollektives Vergessen funktioniert, welche Techniken es dafür gibt. Vier verschiedene Techniken listet er auf, welche weniger einer Systematik folgen als von seinen Rechercheschritten abgeleitet sind. Die führt er auf dem Bildschirm vor.

Info Bilanz des digitalen Festivals 1700 verkaufte Online-Tickets, 650 digitale Besucher: Das ist die Bilanz des Festivals Perspectives, dessen erster Teil dieses Jahr pandemiebedingt nur virtuell stattgefunden hat. Viele Besucher hätten mindestens drei Veranstaltungen auf den Bildschirmen verfolgt, teilen die Veranstalter mit. Die Zahlen beziehen sich allerdings auf die Gesamtzahl der Onlinetickets. Mit einem Ticket konnten mehrere Personen aus einem Haushalt dieselbe Veranstaltung anschauen.

Die Sinne der Zuschauer setzt der Künstler dabei schwer auf Entzug. Zahn benutzt die Plattform Zoom, aber ohne Video und (weitgehend) ohne Ton. Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht – nur seinen Bildschirm mit aufploppenden Fenstern, die sich mit Zahns Gedankengängen füllen. Wenn Buchstaben zu Sätzen werden und gleich wieder verschwinden, muss man dranbleiben. So packt und hält er unsere Aufmerksamkeit. Wie geschickt Zahn mit den Fenstern hantiert, sie verdoppelt, verschiebt, arrangiert, wie effizient er Sprache nutzt, dass er nur halbe Sätze löschen und durch neue ersetzen muss, das hat den Reiz von Choreografie und Tanz. Und wann hat man schon erlebt, dass jemand Programmiersprache poetisch, als Metapher, als Analogie verwendet?