Saarländische Literaturtage : Andrea Sawatzki und Edgar Selge kommen zu „erLesen!“ ins Saarland

Saarbrücken 2020 wurde „erLesen!“ wegen Corona abgesagt, 2021 liefen die Literaturtage im Saarland unter erschwerten Bedingungen. Die dritte Ausgabe im Mai präsentiert nun über 30 Lesungen mit bekannten Namen.

Großes Programm bei „erLesen!“ – die Literaturtage im Saarland bieten vom 5. bis zum 15. Mai über 30 Lesungen und Veranstaltungen im ganzen Saarland: zwischen Saarbrücken und St. Wendel, Dillingen und Dudweiler, Eppelborn und Blieskastel. Den Auftakt macht Harald Martenstein, der am 5. Mai in Saarbrücken aus seinem Buch „Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“ liest. Schauspieler und Autor Edgar Selge kommt am 7. Mai ins Theater am Ring in Saarlouis und stellt seinen Debütroman „Hast Du uns endlich gefunden“ vor. Sein Kollege Christiane Berkel liest am 14. Mai im Bürgerhaus Dudweiler aus seinem Roman „Ada“. Dessen Kollegin und Ehefrau Andrea Sawatzki reist am 7. Mai auf den Halberg in Saarbrücken, um beim SR aus ihrem autobiografischen Roman „Brunnenstraße“ zu lesen. Ebenfalls ein bekannter Name ist der Publizist Jakob Augstein – er stellt am 15. Mai im Theater am Ring in Saarlouis seinen ersten Roman „Strömung“ vor.