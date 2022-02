Illingen Das saarländische Festival „erLesen!“ findet im Mai statt – aber im März gibt es schon einen Appetit-Happen: Literaturstar Bernhard Schlink („Der Vorleser“) kommt nach Illingen.

Als „erLesen!“-Appetithappen gibt es schon am 22. März eine Veranstaltung: Bernhard Schlink („Der Vorleser“) kommt in die Illipse in Illingen und stellt dort seinen neuen Roman „Die Enkelin“ vor; er erzählt von einem Buchhändler aus dem Westen, der nach dem Tod seiner Frau, die einst aus der DDR zu ihm flüchtete, entdeckt, dass sie im Osten eine Tochter hat. Er reist zu ihr – sie lebt in einer völkischen Gemeinschaft im Hinterland. Aus diesem Milieu versucht er sie herauszulösen.