Ab Mitte August im Saarland Festival Encore! soll Touristen ins Saarland locken

Was kann man erwarten vom Festival, abgesehen vom besagten Auftritt von Slackline-Maestro Ruben Langer, der auch schon mal am Polarkreis zwei Kilometer weit über sein Band gegangen ist – 600 Meter über dem festen Boden? Da gibt es laut Festival „feinstes Illusionstheater“ und Fischerinnen im Sturm mit der Compagnie Daad, „komisches Gärtnern“ mit Didier André und Jean-Paul Lefeuvre, deutsch-iranisches Kindertheater („Sultan und Kotzbrocken“) mit dem Ensemble Kitz und ein Mini-Festival der Wasserfahrzeuge: In Saarbrücken werden alte Traditionsschiffe vor Anker gehen. Von dort aus geht es auch in Richtung Erdtrabant – bei der Performance „Fly me to the moon“ mit dem Ensemble Leandre Clown.