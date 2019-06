Sechs Millionen Euro für 49 Kulturorte : Denkmalförderung für Fernsehturm „Europe 1“

Berlin 49 Kulturdenkmäler werden 2019 von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gefördert. Dazu gehören etwa der Fernsehturm Europe 1 in Überherrn-Berus, der Evangelisch-Lutherische Johannisfriedhof in Dresden, die Münsterkirche in Bonn und die Burg Meersburg am Bodensee, wie Grütters am Dienstag bekanntgab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken