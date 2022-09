Bleibt die Fark in Losheim? : „Ob wir das noch einmal schaffen, ist das große Fragezeichen“

Die Fark, das Fantasy und Rollen-Konvent, ist auch am neuen Standort, dem Losheimer Stausee, ein Besuchermagnet. Dennoch muss jetzt überlegt werden, ob es weitergeht, sagt Benjamin Kiehn, Initiator des Konvents. Foto: Ruppenthal

Interview Losheim Wegen eines Unwetters musste das Fantasy- und Rollen Konvent Fark in Losheim am Samstag abgebrochen werden. An diesem Sonntag findet die Abschlussparade um 18 Uhr bei bestem Wetter statt. Benjamin Kiehn, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Fit 4 Charity und Initiator des Konvents, zieht kurz nach der Wiedereröffnung am Sonntagmorgen eine Zwischenbilanz.

Tag 3. Wie ist die Situation nach dem Abbruch am Samstag?

KIEHN Das Wetter ist gut und wir haben jetzt schon einen krassen Besucherandrang, obwohl wir noch gar nicht lange aufhaben. Das Gelände füllt sich und trocknet unwahrscheinlich schnell ab nach den zwei Tagen mit Wacken-ähnlichen Zuständen. Zum Glück hatten wir gestern nur Starkregen und das Gewitter zog an uns vorbei, dennoch war es die richtige Entscheidung, denn bevor Menschen gefährdet werden, muss ich abbrechen. Unser sehr, sehr guter Bautrupp hat den ganzen Tag und die Nacht durchgearbeitet. Wir haben zehn Tonnen Schotter verbraucht, 18 große Strohballen und sechs Kubikmeter Rindenmulch. Alles, was wir von Freitag auf Samstag auftreiben konnten. Wir sind jetzt stabil und das passt alles.

Wer hat euch noch unterstützt?

KIEHN Der erste Beigeordnete der Gemeinde Losheim, Herr Palm. Er hat selbst Stroh gebracht, er hat wohl einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Werden die ausgefallenen Auftritte nachgeholt?

KIEHN Nein, das Programm ist leider schon voll. Die Band D’Artagnan hat heute schon ein anderes Konzert. Allerdings muss man auch sagen, dass wir sind kein Konzertevent sind, sondern eine Konvention und deshalb haben wir von Nachholangeboten abgesehen. Das hätte den Rahmen gesprengt und andere Künstler, die heute im Programm sind, vergrämt. Aber alle Gäste, die gestern da waren und wegen des Abbruchs nach Hause mussten, dürfen heute umsonst rein.

Wie ist das Feedback auf den neuen Ort?

KIEHN Insgesamt sind wir sehr positiv überrascht. Am Anfang war die Befürchtung, das neue Gelände hätte keinen Flair wie der alte Ort. Aber viele sagen jetzt, das neue Gelände ist cool. Ist zwar eine Schlammschlacht, wenn es matschig ist, aber es ist cool (lacht). Das heißt, die Fark wird in Zukunft noch wetterabhängiger sein durch den Standort hier, aber die großzügigen Flächen und die Möglichkeiten, die wir hier haben, die helfen einfach den Leuten, sich zu verteilen und alles zu genießen. Die Leute fühlen sich wohl, das ist das wichtigste Feedback.

Wird es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben?

KIEHN Wir hatten jetzt drei sehr schwere Jahre, Coronajahre sozusagen, hinter uns und – da muss man ganz ehrlich sein – dieses Jahr hat uns wehgetan. Um die Fark bei der Wetterlage umsetzten zu können, haben wir kurzfristig sehr viel Geld aus privater Hand von Vorstands- und Vereinsmitgliedern nehmen müssen, weil der Verein das nicht leisten kann. Ob wir das noch einmal schaffen, ist das große Fragezeichen, das über uns schwebt. Wir müssen schauen, wie die finanzielle Situation des Vereins ist, denn wir ziehen ja keinen Gewinn aus der Nummer, wir spenden alles. Wir werden innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage eine Entscheidung fällen, ob wir weitermachen können oder nicht. Tatsächlich hat uns Corona sehr gebeutelt, wir haben nie aufgegeben, aber dieses Jahr hat uns einfach in schwerste Bedrängnis gebracht.

Wenn es weitergeht – jährlich oder alle zwei Jahre?

KIEHN Das kommt auf die Unterstützer an. Es war noch nie so schwierig, Sponsoren zu finden. Das liegt auch an der allgemeinen Wirtschaftskrise. Die Unternehmen können nicht mehr so viel leisten wie früher, auch wenn wir noch großzügige Unterstützer haben – darunter auch Frau Rehlinger, die uns mit 2500 Euro aus ihrem eigenen Verfügungsbudget gefördert hat, worüber wir sehr froh waren.

Warum gibt es dieses Jahr keine ausdruckten Lagepläne, wie von manchem Besucher gewünscht?

KIEHN Wir haben 2019 insgesamt 12 000 Lagepläne ausgedruckt – das ist schlichtweg Papiermüll. Das gleiche gilt für Programmhefte. Wir haben heute auch wieder eine Änderung wegen eines coronabedingten Ausfalls einer Tanzgruppe, das können wir online direkt anpassen. Wenn man das druckt, hat mein eigentlich nur Müll gedruckt.

Auch die fehlende Beschilderung war ein Kritikpunkt.

KIEHN Diese Kritik nehmen wir an, das haben wir unterschätzt, weil wir dachten, dass die Besucher sich mehr an den Lageplänen orientieren würden. Wir haben zwischenzeitlich nachgebessert und auf die Schnelle laminierte Schilder angebracht. Was die Kassensituation angeht, haben wir auch gelernt. Mittlerweile haben wir vier Kassen, am Freitag gab es nur eine. Denn wir haben gemerkt, dass die Leute abhängig von der Wettersituation nicht kontinuierlich, sondern in Wellen kommen. Das heißt: Gutes Wetter Menschen, schlechtes Wetter keine Menschen. Fürs nächste Mal sind wir definitiv schlauer und kennen unser Gelände besser.

Ihr vorläufiges Fazit?