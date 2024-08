Einsichtnahme des Kulturausschusses Protokolle zur Absage der Breitz-Ausstellung werden offen gelegt – Termin steht fest

Am 20. September würden die Parlamentarier „mehrere Stunden lang“ die Möglichkeit zur Prüfung erhalten, sagte der Kulturausschuss-Vorsitzende Sascha Haas (SPD) der SZ. Außerdem sollen Kuratoriums-Mitglieder Rede und Antwort stehen. Haas erklärt weiter, die Protokolle würden im Original vorgelegt und nicht geschwärzt. Jedoch müsse er noch mit der Landtagsverwaltung klären, wie trotzdem „größtmögliche Vertraulichkeit“ für die Kuratoriums-Mitglieder gewahrt werden könne. Deren Persönlichkeitsrechte dürften nicht verletzt werden. Deshalb sei auch der Ausschluss der Öffentlichkeit eine Bedingung, also dass die Medien ausgeschlossen seien. Diese Einschränkung erklärt Haas damit, dass sich die Kuratoriumsmitglieder ehrenamtlich engagierten und sie nicht wegen Äußerungen oder Entscheidungen in einem Gremium im Nachhinein „als Einzelne an den Pranger gestellt“ werden dürften. Deshalb seien die Kuratoriums-Sitzungen grundsätzlich nicht-öffentlich, und nur in diesem Sonderfall werde der Grundsatz von Seiten der Kuratoriumsvorsitzenden, Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), aufgehoben, um Transparenz herzustellen.