1700 Besucher in Saarlandhalle „Fack ju Göhte“-Musical in Saarbrücken: Viele Lacher im Saal und eine grenzwertige Einlage

„Fack ju Göhte“ hat als Film bereits eine Art Kultstatus erreicht. Nun lockte die Musical-Variante 1700 Zuschauer in die Saarlandhalle. Was überzeugte – und was nicht.

28.12.2023 , 14:53 Uhr

Neues Musical in Saarbrücken: „Fack ju Göhte“ überzeugt mit schneller Comedy und treffenden Gags 13 Bilder Foto: Marko Völke

Von Marko Völke

Auf der Bühne der Saarbrücker Saarlandhalle geht es zu wie auf einem Schulhof: Eine Horde hyperaktiver Jugendlicher terrorisiert ihre Lehrerin und schmettert dabei lautstark den Song „Amok“: Die beiden Aufführungen des neuen Musicals „Fack ju Göhte“ am Dienstag und Mittwoch sorgten für zahlreiche Lacher im Saal. Insgesamt ungefähr 1700 Besucher ließen sich nach anfänglicher Skepsis auf die Inszenierung des Ensembles ein, das sich an die Herausforderung gewagt hatte, eine unterhaltsame Bühnenfassung eines Kult-Films zu kreieren, ohne dabei schlecht abzuschneiden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Neues Musical in Saarbrücken: „Fack ju Göhte“ überzeugt mit schneller Comedy und treffenden Gags