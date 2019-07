Interdisziplinäre Fachtagung : Zwischen Multisensorik und Multimedialität

Referent Patrick Rupert-Kruse bei seinem Vortrag über das „Storytelling of the future“ im Filmhaus. Foto: Kerstin Krämer

Saarbrücken Da ist von Präsenzkulturen und Mediendivergenzen die Rede. Vom semiotischen Feld von Texten, von Paratexten und von Interfaces in romantischen Texten. Von grenzüberschreitender Oszillation zwischen Ästhetik und Alltagswelt und davon, was die Ermächtigung von Technologien mit der Suche nach einer neuen Unmittelbarkeit zu tun hat.

Wer am Donnerstag von jeglichem Vorwissen unbelastet mitten in die Diskussion im Anschluss an den Vortrag der Regensburger Referentin Christiane Heibach über die Erlebbarkeit von Geschichten und „Intersensorik im Multimedia Storytelling“ hinein platzt, versteht erst mal nur Bahnhof. Auch dem Kieler Patrick Rupert-Kruse, der über die „Möglichkeiten verkörperten und multi-sensorischen Erzählens in synthetischen Realitäten“ spricht, kann besser folgen, wer mit den einschlägigen Fachtermini vertraut ist. Kein Wunder, dass hier nur ein überschaubares Fachpublikum lauscht, das auf wissenschaftlichem Niveau kritisch und durchaus skeptisch mitdiskutiert. Im abgedunkelten „Schauplatz“ des Saarbrücker Filmhauses schwirren mindestens so viele Fremdwörter und Anglizismen herum, wie die Klimaanlage frostige Wölkchen ausspuckt.