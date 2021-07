Musikalisches Leben an der Saar : Alfons Simon, der stille Star der Musikfestspiele Saar

Saarbrücken/St. Wendel Musik braucht nicht nur die Stars an Tasten und Saiten, sie braucht auch die unermüdlichen Förderer wie Alfons Simon. Der frühere Kanzler der Saar-Musikhochschule und Geschäftsführer des Fördervereins der Musikfestspiele wird am Samstag 80.

Das übrigens nicht nur in diversen Ehrenämtern (neben den Musikfestspielen noch so einige), sondern lange auch hauptberuflich. Alfons Simon, der aus Reitscheid bei St. Wendel stammt, war 34 Jahre lang bei der Hochschule für Musik Saar (HfM) in Diensten, hielt als Kanzler die Verwaltung am Laufen, begleitete Kooperationen mit anderen Akademien und war eben doch nicht nur der Verwaltungsmann, sondern einer, der mit ganzer Passion dabei war. Da hatte seine Schulzeit im schwäbischen Klosterinternat, wo Chor und Orgel einfach dazu gehörten, schon den Grundstein gelegt. An der Musikhochschule kam die Klassik hinzu. Und keiner kann sich so ergriffen über ein Konzerterlebnis freuen wie Alfons Simon. Wenn nach manch’ großen Klassikmomenten der Musikfestspiele die anderen Gäste schon längst beim Wein danach waren, konnte man Alfons Simon noch beobachten, wie in ihm das Gehörte nachklang. Doch es mussten gar nicht die großen Namen sein. Just für Studenten-Ensembles zeigte er dieselbe Begeisterung – und kümmerte sich darum, dass die jungen Leute zu (honorierten) Auftritten kamen. Sicher ist das auch das zweite Leitmotiv seines Tuns, sich für junge Menschen zu engagieren.