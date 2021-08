Michael Schulte beim „Redener Musiksommer“ : Ex-ESC-Sänger Schulte begeistert 300 Zuschauer

Michael Schulte singt beim Redener Musiksommer. Foto: Marko Völke

Schiffweiler-Reden Der „Redener Musiksommer“ hat in diesem Corona-Jahr nicht so viele Zuschauer angezogen wie in den Vorjahren. Das Wetter spielte nicht mit.

„Wie viele Kinder hast Du?“, fragte Michael Schulte mitten in seinem Konzert eine Besucherin des „Redener Musiksommers“. Eine andere Dame stellte ihm mit den Worten: „Nix zu Trinken geht im Saarland überhaupt nicht“ eine Flasche Bier auf die Bühne. Und der Musiker betonte: „Ich sehe alles, was ihr macht.“ Dass sie dem Char-Stürmer trotz allen Corona-Regeln so „nahe“ kommen würden, hätten die rund 300 Zuschauer am Mittwochabend wohl nicht gedacht. Immer wieder suchte Schulte bei seinem über eineinhalb stündigen Auftritt die direkte Kommunikation mit ihnen.

„Wir haben das echt vermisst“, freute er sich. Zumal das Konzert für ihn für dieses Jahr das erste bei richtig schönem Sonnenwetter sei. Und dieses genoss er schon Backstage bei einer Runde Skat mit seinen beiden Mitmusikern. Als er dann pünktlich zum Sonnenuntergang die Bühne betrat, kam schnell richtig Stimmung auf. Alle sangen und klatschten mit.

Während es für Joeline, die extra aus Wuppertal angereist war, bereits das 26. Schulte-Konzert war, freute sich die zwölfjährige Marie-Christine aus Wadern darauf, ihren Star zum ersten Mal live zu erleben. Und ihre Mama ergänzte: „Alles ist hier super organisiert, man fühlt sich sicher.“ Schulte überraschte derweil zwischen seinen Songs, die von großen Balladen bis zu gut tanzbaren Titeln reichten, auch immer wieder mit seinen Entertainer-Qualitäten, zeigte viel Humor und stimmt sogar das klassische „Ave Maria“ an. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Lieder von ihm kenne und er schon so viele Hits hatte“, sagte Stefan aus Merzig.

Nach Corona-Regeln geordnetes Publikum beim Auftritt von Michael Schulte beim Redener Musiksommer. Foto: Marko Völke

Spätestens als Schulte gegen Ende seines Auftritts seinen größten Erfolg „You Let Me Walk Alone” anstimmte, mit dem er beim „Eurovision Song Contest 2018” den vierten Platz für Deutschland holte, war den Besuchern klar, dass Michael Schulte weit mehr als ein One-Hit-Wonder ist und im Gegensatz zu vielen anderen Casting-Show-Teilnehmern wohl eine langfristige Karriere vor sich hat. Nicht nur er, sondern auch Philipp Leon, der im Vorprogramm spielte, wurden durch „The Voice of Germany“ bekannt. Der Saarländer veröffentlicht an diesem Freitag seine neue Single „Du tust mir leid“. Der Song sei „eine Abrechnung mit Blendern und falschen Freunden“, erklärte er im SZ-Gespräch. Obwohl er inzwischen überregional unterwegs ist, seien für ihn Auftritte in seiner Heimat immer etwas besonders: „Hier ist man mit den Leuten auf einer Wellenlänge.“

Durchwachsen war beim „Redener Musiksommer“ nicht nur das Wetter, sondern auch die Besucherzahl: Während die Sommer-Ausgaben der Reihen „Tropical Mountain“ und „La Fiesta“ zum Auftakt mit jeweils rund 1200 Zuschauern ausverkauft waren, kamen zu der des „Alm Open Airs“ nur rund 250 Gäste. Schlager-Sängerin Kerstin Ott und die Folk-Band Mighty Oaks zogen jeweils etwa 500 Fans an, Michael Schulte rund 300. Zum Finale der „Alm Events“ heizte dann die regionale Gruppe „Die Konsorten“ etwa 800 Partywilligen ein.

Lokalmatador Philipp Leon sang vor Michael Schulte beim Redener Musiksommer. Foto: Marko Völke