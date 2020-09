Kinderbuch „SOS – Mission Blütenstaub“. : Das Glück summt über der Wiese

Saarbrücken Die saarländische Autorin Esther Kuhn hat ihren ersten Kinderroman veröffentlicht. Bei der Saarbrücker Kinder- und Jugendbuchmesse wird sie „SOS – Mission Blütenstaub“ vorstellen.

Das beruhigt schon mal: Noch vor den ersten Zeilen der Handlung erfährt man als Leser, dass das Papier des Buchs aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt – was bestens passt zu diesem Roman für Kinder. Denn unter anderem, nicht zuletzt im dramatischen Finale, geht es um das Fällen herrlicher alter Bäume und um die Natur an sich. Der Garten von Hugo Kalinski ist schließlich bedroht – der 13-Jährige hegt und pflegt auf dem idyllischen Grundstück das Bienenvolk seines verstorbenen Großvaters; den Honig, aus Marketinggründen blumig als „Blütenliebe“ und „Frühlingsmagie“ etikettiert, verkauft er unter der Hand – meistens verfolgt von einer peniblen Dame vom Ordnungsamt. Bisher ist alles gut gegangen, doch nun kollabiert Hugos Welt, die vom Tod des Opas ohnehin schon angeschlagen ist: Hugos Mutter hat das Grundstück verkauft, sie braucht das Geld, denn die Miete bekommt die Krankenpflegerin ohne den Zuschuss aus Opas Rente schwerlich zusammen. Hugo ist verzweifelt – was wird nun mit den Bienen?

Die saarländische Autorin Esther Kuhn erzählt in ihrem erstem Kinderroman „SOS – Mission Blütenstaub“, den der Verlag ab elf Jahren empfiehlt, eine mitreißende und auch anrührende Geschichte. Das Tempo ist hoch, dennoch wird es nicht hektisch in dieser Geschichte, die auch eine Wendung ins Phantastische nimmt. Denn die zweite Hauptperson, die zwölfjährige Merle, besitzt nach einem Bienenstich eine besondere Fähigkeit: Eine Biene (namens Fibie) kann mit ihr kommunizieren und führt sie so auf die Spur von Hugos Grundstücksverkaufs-Kummer, denn Merle spielt da keine unwichtige Rolle: Sie ist die Tochter des Bauunternehmers, der das Grundstück gekauft hat und es nicht mehr zurückgeben will, trotz des couragierten Besuchs von Hugo, der es zurückkaufen will (was ohne Geld verständlicherweise aussichtslos ist). Hugo fasst einen anderen Plan, bei dem der Dachgarten über seiner Wohung eine besondere Rolle spielt. Die titelgebende „Mission Blütenstaub“ beginnt.