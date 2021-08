Schiffweilerin mit neuem Album : So will Saar-ESC-Star Ela wieder durchstarten

Sängerin Ela veröffentlicht im Früjhar 2022 ihr neues Album. Eine Single daraus, "Lila Cadillac", erscheint schon jetzt. Foto: Alex Kleis

Schiffweiler Bekannt wurde Elaiza 2014 durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest, kurz. ESC. Damals landete sie auf dem 18. Platz von 25 Teilnehmern. Jetzt geht die Saarländerin mit einem zweiten Solo-Album an den Start. Wir sprachen mit ihr darüber, was uns da erwartet. Und was sie mit Sarah Connor und Helene Fischer verbindet.