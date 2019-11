6. bos 8. Augsut 2020 : Erste Bands bei Rocko del Schlacko im August 2020

Püttlingen Die nächste Ausgabe des Püttlinger Festivals Rocco del Schlacko (6. bis 8. August 2020) in Püttlingen hat erste Bands bekannt gegegen: AnnenMayKantereit werden ebenso auf den Köllertaler Sauwasen auftreten wie Fettes Brot, SDP, Flogging Molly, Fever 333, Leoniden, While She Sleeps und Blond.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red