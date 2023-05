Autor Francesco Sanzo im Gespräch „Ich will nirgendwo anders wohnen als hier“

SANZO In der Schule in Italien war ich nicht der beste Schüler. In Mathematik war ich gut und im Geschichten erzählen. Oft habe ich anderen Kindern Geschichten erzählt. Unsere Lehrerin hat uns einmal über einen Feiertag eine Hausaufgabe aufgegeben. Es war der Tag der Toten, ein hoher Feiertag, und wir sollten einen Aufsatz darüber für den Schultag danach schreiben. Die Lehrerin war klein und streng, ihre Hand saß locker. Als ich nach dem Feiertag in die Schule ging, fiel mir plötzlich ein: Oh leck, da war ja noch was, der Aufsatz. Mist! Also hab ich schnell was aufs Papier geschrieben und gehofft: Bei 32 Kinder wird die Lehrerin mich schon nicht dran nehmen. Doch es kam wie es kommen musste und so stand ich vor der Klasse und trug meine improvisierte Geschichte vor.