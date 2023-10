„Kunstankauf 2023“ Der Landtag kauft Kunst — vor allem von Frauen

Eine dieser jungen Künstlerinnen ist Sarah Niecke, deren experimentelle Fotografien durch verschiedene Bildebenen überlagert werden. Meret Preiß, die ihre kleinen, vereinzelten Tuschezeichnungen zu einem großen Werk zusammengefügt hat, studiert aktuell noch an der Hochschule für Bildende Künste, HBK Saar. Sie hatte erst im letzten Jahr eine Ausstellung in der Saarbrücker „Galerie Sali e Tabacchi“, deren Galerist und Künstler Albert Herbig ist ebenfalls mit einem Werk in der Ausstellung vertreten, das einen erschöpften Menschen in Schutzkleidung zeigt.