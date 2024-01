Filmfestival Max Ophüls Preis „Electric Fields“ ist großer Gewinner beim Max-Ophüls-Preis

Bei den Dokumentationen wurde „Echoes from Borderland“ über Flucht und Bürgerkrieg von Lara Milena Brose als bester Film prämiert, „Judith Beuths „Der Wunsch“ über den Kinderwunsch eines weiblichen Paares erhielt den Publikumspreis, und die Auszeichnung für die beste Musik in einer Doku ging an Markus Hossack und Regisseur Johannes Blume für „Berlin Utopiekadaver“ über linksautonome Hausprojekte. Den Preis der Filmkritik erhielt „Exile never ends“ von Bahar Bektas, eine Doku über eine kurdische Familie und eine mögliche Abschiebung aus Deutschland in die Türkei.