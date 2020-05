Filmwettbewerb der Großregion : Créajeune geht in die 13. Runde

Créajeune geht in die 13. Runde

Saarbrücken Der Filmwettbewerb der Großregion sucht Nachwuchsproduktionen – Frist bis 5. Oktober.

Créajeune, der grenzüberschreitende Videowettbewerb, geht in seine 13. Ausgabe. Er richtet sich an junge Menschen der Großregion: Saarland, Lothringen, Luxemburg, Wallonien und Rheinland-Pfalz. Prämiert werden die Produktionen in vier Kategorien: Filme von Kindern bis 12 Jahre; von Jugendlichen bis 18 Jahre; von jungen Erwachsenen bis 29 Jahre; Musikclips von jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren.