Revueartige Jagd im Saarländischen Staatstheater : Fortuna, die vom Burn-out Geplagte

Auf der Jagd nach den Botenstoffen, die Freude schenken: Marie Smolka (Die Pilgerin), Ali Berber (Der Sinnliche), Thorsten Rodenberg (Der Verunsicherte), Salomón Zulic del Canto (Der Liebende) und Juliane Lang (Frau Fortuna) wollen alle ihr Stück vom Glück. Foto: martinkaufhold.de, Martin Kaufhold

Saarbrücken Es ist die erste Schauspiel-Premiere im Großen Haus seit der Pandemie: Mit „Glück“ will das Saarländische Staatstheater diesen begehrten Zustand neu erforschen.

Da sitzt man wieder, nach einem halben Jahr Zwangs- und Sommerpause, in einem Sessel und wartet darauf, dass sich der Vorhang des Saarländischen Staatstheaters für eine Schauspielpremiere im Großen Haus hebt. Nach einer ungewohnt kulturarmen Zeit, zumindest außerhalb der eigenen vier Wände und des Netzes, schwingt der Zauber des Neuen mit, der Rarität, der Sicherheit, die eine Rückkehr zu lieben Gewohnheiten verströmt. Auch sind die Schreckensnachrichten von beinahe ununterbrochen läutenden Totenglocken im nicht so weiten Italien abgeebbt, die Meldungen um einen Impfstoff scheinen konkreter zu werden, Schengen ist wieder Schengen, es gibt Masken für alle, draußen beginnt ein lauer Sommerabend, und auf seinem Platz findet man eine kleine Keksknabberei. Was für ein Glück. Oder nicht? Macht man als Zuschauer nach sechs Monaten da weiter, wo man aufgehört hat? Wird man genauso intensiv Anteil nehmen oder muss man sich neu gewöhnen? Und, welche Antworten haben die Künstler auf der Bühne? In der schon leicht absurden Situation eines ausverkauften Saales, der eher halb leer als halb voll scheint, steigt die Spannung.

Da ist es doch wahrhaft eine wunderbare Fügung, dass am vergangenen Samstagabend dieser begehrenswerte Zustand sogar als Uraufführung auf dem Programm steht. Mit „Glück. Ein Abend mit sieben Gewinnern und den besten Momenten in Zeitlupe“ begeben sich Schauspieldirektorin und Regisseurin Bettina Bruinier, fünf Schauspieler und die Opernsänger Marie Smolka und Salomón Zulic del Canto auf „eine revueartige Glücksjagd“. Die Inszenierung schickt eine Gruppe von Glückssuchenden in einem peppigen, stummfilmartigen Einspieler mit einem Heißluftballon in Richtung „Besser“, doch dort kommen die Fünf und die von ihnen bejagte Glücksgöttin Fortuna (Juliane Lang) nicht an, weil sie über dem Theater abstürzen und auf der Bühne bruchlanden. Angesichts von Thanatos (Bernd Geiling) im Schlepptau muss sich die Gruppe mit dem allgegenwärtigen Tod abfinden und jenseits von Gejammer, Egoismus und Selbstverleugnung selbst ein „Besser“ schaffen – durch geglücktes Miteinander und aktives Ausleben des Glücks.

Mit dem Eröffnungslied „Il est où le bonheur“ stellt Sébastien Jacobi als Utopist auf den Spuren von Christophe Maé chansonhaft und melancholisch die handlungstreibende Frage. Wo oder was ist Glück überhaupt? Zu Hause beim Beine hochlegen und Grüntee trinken, in der Pilgerhochburg Santiago de Compostela oder in der Begegnung eines potenziellen Lebenspartners? Daran scheiden sich die individuellen Geister der Gruppe, und, das führt die Revue exemplarisch und unterhaltsam vor, auch die Tonnen von Zufriedenheits- und Lebenserfolgs-Ratgebern mit ihren gut gemeinten Ratschlägen. Als Antworten bringt das SST-Team persönliche Erfahrungen ein, von der eigenen Pilgerfahrt bis zu den Ahnen, die Sufi-Priester waren. Das ist lebensecht und facettenreich.

Die Krux der Glücksjagd treffen zwei Szenen besonders markant: Glücksgöttin Fortuna droht angesichts des Erwartungsdrucks all der gierigen Glückssucher auf der Erde unter einem Burn-out zusammenzubrechen, ihr Füllhorn ist eben einfach leer. Und als die Glücksritter ihre eigene Unzufriedenheit mit Allgemeinplätzen schönreden (Grüntee bei Kerzenlicht als Allheilsbringer), erbricht sich die Göttin angesichts so viel eingeübter Selbstverleugnung. Weil sie ein überirdisches Wesen ist, kommt natürlich schöner Goldglitter, aber das Glück hat bekanntlich nicht jeder. Ein Glücksmoment für alle ist aber das beschwingte Duett „Dear Prudence“, in dem Langs Fortuna mit der Pilgerin (Marie Smolka) in Beatles-Manier gute Laune auf der Bühne und im Zuschauersaal beschwört. Ein stimmlicher und stimmungsvoller Höhepunkt, den aber nicht alle Darbietungen dieses mit Pop, Chanson, Arie und Sprechgesang musikalisch sehr bunten Abends, voller klug ausgewählter Titel, erreichen.

Ein paar weniger originelle Einfälle schmälern das Vergnügen allerdings – dass Thanatos als Tod einen schwarzen Mantel und schwarze Engelsflügel trägt, bietet nicht gerade einen Überraschungseffekt. Dafür bringt Thanatos eine absurde Abgründigkeit in den Abend, wenn er Whitney Houstons Klassiker „One Moment in Time“ singt. Das Ironische ist wiederum ein doppelschneidiges Schwert, denn als Antipol zum Glück funktioniert die Figur hier nicht immer, und der Tod als Glückshemmer per se wirkt auch ein bisschen kurz gegriffen.

Dafür liefert Jacobi bühnenpräsent einen fantastisch überdrüssigen und sehr unterhaltsamen Weltschmerz-Monolog ab, der als wortgewandtes, textstarkes, gut beobachtetes Stand-up-Gejammer gegen alle schießt und deswegen mit schwarzem Humor auch voll ins Schwarze trifft. „Ich hab’ die ganze Menschheit satt“ lautet logischerweise deren Konklusion. Ein Paradebeispiel für die Ironisierung des Umsichselbstkreisens, die das Stück immer wieder gut bietet. Danach kann es ja nur wieder bergauf gehen.

Gemeinsam mit einer von ihrem Burn-out geheilten Fortuna blickt der Utopist nun auch neu auf die 1,5 Meter Abstand, die im öffentlichen Raum Standard geworden sind. Die beiden beziehen mit ihrer Vision das Publikum ein, ein dankbarer Intimitätstrick bei einem vollen und doch eher halb leeren Saal, und propagieren diesen erzwungenen Abstand als Raum für Zwischenmenschlichkeit, Aufmerksamkeit und Begegnung. Eine „Republik des Glücks“, in der Gesellschaft als Entwicklungsprojekt verstanden wird und alle mitmachen, ist der Gewinn. Den Raum neu verhandeln, anders und neu denken, Gesellschaft als Entwicklungsprojekt begreifen – aber wer wollte das, allerspätestens seit Pandemie und Lockdown, nicht?

Darin schwingen die Achtsamkeitsgebetsmühlen mit, zumal das ein wenig nach dem Glücksdiktat und vor allem den einfachen Lösungen der Ratgeber klingt, über die man sich anfangs noch lustig gemacht hat. Mit dem Effekt, dass, wer hier neue Lösungen gesucht hat, genauso glücklich, unglücklich oder gleichgültig aus dieser revueartigen Inszenierung hinausgeht wie er hineingegangen ist. Daran rüttelt dann auch eine noch so wohlig gesungene Version des Chansonklassikers „C‘est si bon“ nur bedingt – wer sich mehr erhofft hatte als eine unterhaltsame Zustandsbeschreibung mit den bewährten Gefühlszuständen, sah die Krux der hohen Erwartungen an das Glück direkt wieder auferstehen. Insofern hat die nachdenkliche und freudesprühende Inszenierung mit den vielen unterhaltsamen, aber auch einigen seichten Szenen, ihr Ziel wohl erreicht.

Alle wollen nur das eine von ihr und schicken Glücksgöttin Fortuna (Juliane Lang) ins Burn-out. Foto: martinkaufhold.de, Martin Kaufhold