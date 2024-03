Picknicken auf autoleeren Straßen Eine Oase auf der Stadtautobahn – alle Infos zur großen Protestaktion auf der A620 in Saarbrücken

Ein Stück Autobahn bringt man nicht unbedingt mit dem Begriff „Oase“ zusammen – aber am Sonntag in Saarbrücken schon: „Wohlfühloase statt Autostraße“ heißt eine Aktion auf der A620 zwischen der Wilhelm-Heinrich-Brücke und der Luisenbrücke. Dorthin laden Greenpeace Saar, Fridays for Future Saarland, Students for Future Saar und Saarland for Future ein, um zwischen 12 und 19 Uhr einen gemütlichen Sonntag zu verbringen. „Bringt Decken, Tische, Sitzgelegenheiten, Spiele und so weiter mit und lasst uns zeigen, wie dieser zentrale Ort mitten in unserer Stadt im Handumdrehen zu einem lebenswerten Ort werden kann", heißt es seitens Greenpeace. Musik gibt es von @bassment.de, die Veranstalter versprechen eine „absolut autofreie Zone und somit sicher für Kinder“.