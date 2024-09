Uraufführung im Saatstheater Ein wuchtiger Theaterabend: „Der Mann, der lacht“ betritt in Saarbrücken die Bühne

Vor dem Stück ist mitten im Stück: Auf dem Vorplatz der Alten Feuerwache treiben Gaukler ihre Possen. Aber das Lachen wird uns vergehen, wenn sich dieses burleske Treiben in ein Spektakel über den Menschen verwandelt beziehungsweise der Mensch selbst zum Spektakel wird. Und wir, das Publikum, sind keine passiven Zuschauer, sondern „spectateurs“, wie der Franzose sagt: also Fachleute fürs Spektakel, und als solche mitverantwortlich. Derlei sprachliche Finessen spielen eine wesentliche Rolle in Sébastien Jacobis Bühnenbearbeitung „Der Mann, der lacht“, frei nach Victor Hugos gleichnamigem Roman – am Samstag war Uraufführung.