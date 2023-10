Deutscher Buchpreis 2023 „Ein Hund kam in die Küche“ – Ein Roman gegen das Vergessen

Eine Südtiroler Familie muss sich im Zuge der „Option“ während des Zweiten Weltkrieges zwischen dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschen Reich entscheiden und wandert aus. Der Junge Ludi, Erzähler in „Ein Hund kam in die Küche“, berichtet bildhaft von den letzten Tagen in Marienstadt und vom „Wandern“, wie er es nennt. Auf ihrer Reise muss die Familie Ludis jüngeren Bruder, den körperlich und geistig beeinträchtigten Hanno, in einer Pflegeanstalt lassen, unwissend, in wessen Hände sie ihn geben. Angekommen in der neuen Heimat zieht der Vater in den Krieg und Hanno stirbt an einer Lungenentzündung, wie es von der Pflegeanstalt heißt.