Uraufführung der Georg-Kreisler-Kammerrevue „Bitte warten“ : „Was muhst du?“ - Liebesfreud und Liebesleid à la Kreisler

Gleich dreimal Max Dollinger in der Georg Kreisler-Revue „Bitte Warten“. Foto: SST / Honkphoto/Honkphoto

Saarbrücken Die Georg-Kreisler-Kammerrevue „Bitte warten“ in der Alten Feuerwache ist eine gelungene Mischung aus Musik und Theater, gewürzt mit dem typischen Kreisler-Spott. Max Dollinger schlüpft als Hauptdarsteller und Sänger gekonnt in drei Rollen. Das Publikum ist begeistert.

Von Sebastian Dingler

Nach der Vorstellung traf man in der Alten Feuerwache auf eine überglückliche Regisseurin Selly Meier. Nicht nur dass ihre Georg Kreisler-Revue vom Publikum hervorragend angenommen wurde - nein, es war auch das erste Mal, dass die schweizerische Choreografin Regie bei einem Musiktheaterstück führte, und das gleich mit Bravour.

Dollinger ist großer Kreisler-Fan

Natürlich spielte ihr dabei in die Karten, dass sie in Person von Max Dollinger über einen famosen Hauptdarsteller und Sänger verfügen konnte. Das Mitglied des Opernensembles des Saarländischen Staatstheaters ist großer Kreisler-Fan und brachte Meier auf die Idee dieses Abends. Innerhalb eines Dreivierteljahres schrieben die beiden das Buch und stellten das Ganze auf die Beine.

„Musikalisch-literarische Kammerrevue“

Als „Musikalisch-literarische Kammerrevue“ unter dem Titel „Bitte Warten.“ steht der Kreisler-Abend im Programmheft des Staatstheaters. Das muss man sich so vorstellen: Die Kreisler-Songs wurden hier in den Kontext verschiedener Szenen gesetzt. Dollinger erscheint zunächst als der naive 08/15-Typ Tim, der schon seit 13 Jahren auf seine Lieselotte wartet, obwohl diese sich nie bei ihm meldet. Egal, ein Haus fürs Liebesglück wird trotzdem gebaut. Leider muss Tim später erfahren, dass seine große Liebe längst mit einem anderen verheiratet ist. Aber soll er ihr nicht dafür dankbar sein, dass er jahrelang hoffen durfte, während seine Freunde unglückliche Ehen führten? So wie etwa Manager-Typ Markus, den Dollinger im Business-Anzug verkörpert. Der ist dauerhaft gestresst, während ihm die Frau davonläuft, und beklagt sich, dass er mehr über Gefühle sprechen soll. Er habe sich doch um alles gekümmert - außer um die Liebe. An passenden Kreisler-Liedern mangelt es zu diesem Thema wahrhaft nicht.

Ökoaktivist Fredi singt gesellschaftskritische Kreisler-Songs

Und schließlich gibt es da noch den Ökoaktivisten Fredi, einen „angry young man“, der mit Wollmütze und „Wald statt Asphalt“-T-Shirt auf die Bühne kommt. Sein Part sind die gesellschaftskritischen Kreisler-Songs, wie etwa „Was ein Mensch alles schlucken kann“ oder „Wenn nicht Liebe, was sonst?“. Dollinger schlüpft so gekonnt in die drei Rollen, dass man fast geneigt ist zu denken, es seien drei verschiedene Schauspieler zu sehen.

Flotter Swing mit dem Kaffeehaus-Orchester

In den Umziehpausen spielt das formidable Kaffeehaus-Orchester unter der Leitung von Wolfgang Skill flotten Swing oder erscheint Ruth Weißmüller als genervte Hausmeisterin. Die Laiendarstellerin ist im echten Leben Sachbearbeiterin der zentralen Ausländerbehörde in Lebach. Das passt insofern zum Stück, als es in einem Wartezimmer spielt mit zeitweise rasender Uhr und Wartenummeranzeige. Die Wartenden werden durch mit Gesichtern bemalte Luftballons dargestellt. Weißmüller begibt sich einmal hinter den Schalter und parodiert treffend die unerträglichen Telefonwarteschleifen der heutigen Servicehölle.

Auf Tuchfühlung mit dem Publikum