Interview Andreas Fröhlich Ein Drei-Fragezeichen-Podcast auf Live-Tour

FRÖHLICH Das haben wir erst mal gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir wollten chronologisch ein paar Folgen aufnehmen und dann weiterschauen. Irgendwann hat sich das vielleicht auch zu Ende erzählt. Aber wir merken, es gibt immer wieder neue Querverweise. Die Schauspieler, die mitsprechen, stellen wir vor, würdigen sie. Ich recherchiere dann auch. Und als Bob Andrews, zuständig für Recherchen und Archiv, stelle ich dann fest: Über den Sprecher würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren. Dank Internet funktioniert das sehr schön, in Foren kann man ganz viel erfahren. Manchmal komme ich aber auch nicht weiter. Dann kriegen wir Nachrichten von Bobcast-Fans, die uns weiterhelfen. Der Gedanke, das auf die Bühne zu bringen, der kam uns erst im Laufe der Zeit. Dann könnten wir, so der Plan, auf der Bühne Videoausschnitte zeigen: von uns im Studio, von Schauspielern in anderen Rollen. Dadurch würde das Ganze noch intensiver. Wir haben das im vergangenen Jahr dreimal als Testballon gestartet. Da waren wir in Soest, in Gelsenkirchen und in Münster, also wirklich in der Provinz, um rauszufinden: Interessiert sich jemand dafür? Die Zuschauer kamen in Strömen, es war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Daher machen wir das jetzt noch mal bei zehn Veranstaltungen deutschlandweit. Wir werden eine Folge, welche, das ist jetzt noch geheim, präsentieren und darüber sprechen.